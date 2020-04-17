Германия пока не планирует ослаблять ограничения в отношении религиозных собраний

Министерство внутренних дел Германии заявляет, что на данном этапе ослабление ограничений на религиозные собрания и службы не планируется.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

После встречи с представителями различных религий представитель МВД заявил, что вопрос ограничений, скорее всего, будет решен в конце этого месяца. Об этом шла речь на переговорах заместителя министра внутренних дел Маркуса Кербера с представителями христианской, еврейской и мусульманской общин.

Переговоры между федеральным правительством и немецкими землями о пересмотре мер по коронавирусу должны состояться 30 апреля.

Пока религиозные собрания в Германии запрещены до 4 мая.

Как сообщалось, Германия начнет открывать школы 4 мая, массовые мероприятия запрещены до конца лета.