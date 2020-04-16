Германия и Франция выступили с совместным заявлением о новом обмене на Донбассе

Главы МИД Германии и Франции в совместном заявлении назвали новый обмен на Донбассе важным шагом для реализации Минских договоренностей и нормандского саммита в декабре.

Соответствующее заявление в четверг было опубликовано на официальном сайте МИД Германии.

"Сегодняшний обмен заключенными на Востоке Украины является важным шагом для выполнения Минских договоренностей и выводов нормандского саммита в Париже 9 декабря 2019. Германия и Франция приветствуют усилия Трехсторонней контактной группы с участием спецпредставителя ОБСЕ Хайди Грау, которые внесли весомый вклад в этот обмен", - говорится в заявлении.

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Германия и Франция продолжают настаивать на полном выполнении соглашений саммита 9 декабря особенно по соблюдению согласованного режима прекращения огня, разминирование, создание новых пунктов пропуска и новых зон разделения.

Берлин и Париж также настаивают, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, в соответствии со своим мандатом, должна иметь полный и безопасный доступ к территории всей Украины, включая неподконтрольные украинском государстве районы.

Напомним, ранее в ЕС назвали взаимный обмен удерживаемыми лицами в Донбассе долгожданным шагом на пути реализации одного из мероприятий, согласованных на саммите "нормандской четверки" в декабре.

16 апреля состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Был освобожден 20 украинских граждан. Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один милиционер.