В Германии заявили, что взяли эпидемию под контроль

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что по состоянию на пятницу 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Шпан подчеркнул, что введение в середине марта суровых ограничительных мер привело к "полному торможению" общественной и экономической жизни, но теперь можно сказать, "что это имело успех", отметил он.

"По данным на сегодняшний день, эпидемия под контролем и стала более управляемой", - заявил политик в Берлине в пятницу.

По словам министра, количество новых случаев инфицирования снижается. При этом с 12 апреля в Германии ежедневно выздоравливает больше людей, чем инфицируется.

"Система здравоохранения Германии ны один из дней не была перегруженной", - констатировал Шпан.

Коэффициент заражения коронавируса в Германии по состоянию на 17 апреля опустился ниже единицы. Это означает, что на одного носителя SARS-CoV-2 приходится менее одного заражения. Ангела Меркель назвала этот показатель важным критерием для ослабления карантина.

Как сообщалось, с понедельника в Германии начнут ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией.