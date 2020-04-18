Трамп называл украинцев "ужасными", а теперь Ан-225 будет возить для США медгрузы - BuzzFeed

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" и самолеты Ан-124 "Руслан" в ближайшее время совершат не менее 11 рейсов с целью доставить из Азии в США средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель государственного авиаконцерна "Антонов" Виталий Шость в комментарии BuzzFeed News.

"В мае 2019 года президент США Дональд Трамп назвал Украину страной со "множеством ужасных людей", а через два месяца попросил у нового украинского президента Владимира Зеленского о политической "услуге"…Почти через год Украина действительно делает услугу США: страна использует свои грузовые самолеты - крупнейший в мире - для перевозки важнейших средств индивидуальной защиты из Азии для медицинских работников на передовой кризиса здравоохранения в США", - пишет издание.

Первый рейс планируется осуществить на следующей неделе из Шанхая в Колумбус, штат Огайо. Груз будет состоять в основном из медицинских масок, защитной одежды и дезинфектантов.

По словам главы Укроборонпрома Айвараса Абромавичюса, некоторые из грузов также могут включать аппараты искусственной вентиляции легких.

Шость добавил, что все грузовые самолеты "Антонова" будут использоваться в американских поставках между серединой апреля и серединой мая.

Ранее сообщалось, что Ан-225 "Мрия" ориентировочно 18 апреля доставит во Францию ​​груз медицинского оборудования из Китая для борьбы с эпидемией коронавируса.

Напомним, 14 апреля Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая.

8 апреля украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 "Руслан", один из крупнейших самолетов мира, доставил в Данию груз медицинских материалов.

25 марта "Руслан" доставил из Китая в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус. Кроме того, самолет доставил медицинскую помощь Румынии.

Ан-124 "Руслан" также доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов для борьбы с пандемией.