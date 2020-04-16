Ан-225 "Мрия" доставит во Францию медицинский груз для борьбы с коронавирусом
Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставит во Францию груз медицинского оборудования из Китая для борьбы с эпидемией коронавируса.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на Facebook-странице ГП "Антонов".
15 апреля самолет Ан-225 вылетел из международного аэропорта Варшавы в китайский город Тяньцзинь, где возьмет на борт новую партию медицинских средств для борьбы с коронавирусом.
Совершив промежуточную посадку в Алматы 17 апреля, самолет доставит гуманитарную помощь в международный аэропорт Шалон-Ватре, Франция. Ориентировочная дата прибытия самолета - 18 апреля.
Напомним, 14 апреля Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая.
8 апреля украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 "Руслан", один из крупнейших самолетов мира, доставил в Данию груз медицинских материалов.
25 марта "Руслан" доставил из Китая в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус. Кроме того, самолет доставил медицинскую помощь Румынии.
Ан-124 "Руслан" также доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов для борьбы с пандемией.