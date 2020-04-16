Ан-225 "Мрия" доставит во Францию ​​медицинский груз для борьбы с коронавирусом

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставит во Францию ​​груз медицинского оборудования из Китая для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на Facebook-странице ГП "Антонов".

15 апреля самолет Ан-225 вылетел из международного аэропорта Варшавы в китайский город Тяньцзинь, где возьмет на борт новую партию медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

Совершив промежуточную посадку в Алматы 17 апреля, самолет доставит гуманитарную помощь в международный аэропорт Шалон-Ватре, Франция. Ориентировочная дата прибытия самолета - 18 апреля.

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Напомним, 14 апреля Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая.

8 апреля украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 "Руслан", один из крупнейших самолетов мира, доставил в Данию груз медицинских материалов.

25 марта "Руслан" доставил из Китая в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус. Кроме того, самолет доставил медицинскую помощь Румынии.

Ан-124 "Руслан" также доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов для борьбы с пандемией.