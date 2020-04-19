В США количество погибших от коронавируса превысила 39 тысяч

В США количество погибших от коронавируса с начала эпидемии превысило 39 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, от коронавируса в США умерли 39 089 человек. На момент публикации, это на 2267 больше, чем цифра накануне.

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Общее количество инфицированных коронавируса возросло до 735 242. За сутки обнаружили около 34 900 новых случаев заражения.

Тест на коронавирус сдали более 3,7 миллиона американцев.

Как сообщает New York Times, по оценкам ученых Университета Гарварда Штаты протестировать от 500 000 до 700 000 населения к середине мая - если планируют с этого времени ослаблять карантин. Для этого нужно увеличить объемы тестирования примерно в три раза.

Сейчас коронавирус обнаруживают у 20% тестируемых. По словам исследователей, это очень высокая доля. "Очень высокая доля положительных результатов указывает, что, вероятно, вирусом инфицировано значительное количество людей, которые не сдавали тест ... Фундаментальный критерий для того, чтобы оставлять экономику открытой - это обеспечить выявление как можно большего количества числа инфицированных и изоляция этих людей", - отмечает Ашиш Джа, директор Гарвардского института глобального здоровья.

Напомним, президент США Дональд Трамп представил план выхода штатов из карантина, чтобы оживить экономику, даже несмотря на то, что страна продолжает бороться с пандемией.

В пятницу Трамп объявил, что школы в стране могут открываться "рано или поздно". При этом многие губернаторы штатов отменили занятия на остальные учебного года