У США кількість загиблих від коронавірусу перевищила 39 тисяч

У США кількість загиблих від коронавірусу з початку епідемії перевищила 39 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Університету Джона Хопкінса.

За останніми даними Університету Джона Хопкінса, від коронавірусу у США померли 39 089 осіб. На момент публікації, це на 2267 більше, ніж цифра напередодні.

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Загальна кількість інфікованих коронавірусом зросла до 735 242. За добу виявили близько 34,9 тисяч нових випадків зараження.

Тест на коронавірус здали більше 3,7 мільйона американців.

Як повідомляє New York Times, за оцінками науковців Університету Гарварда Штати мають протестувати від 500 тисяч до 700 тисяч населення до середини травня – якщо планують з цього часу послаблювати карантинні обмеження. Для цього потрібно збільшити обсяги тестування приблизно утричі.

Зараз коронавірус виявляють у 20% тестованих. За словами дослідників, це дуже висока частка. "Дуже висока частка позитивних результатів вказує, що, ймовірно, вірусом інфікована значна кількість людей, які не здавали тест… Фундаментальний критерій для того, щоб залишати економіку відкритою – це забезпечити виявлення якомога більшої кількості кількості інфікованих та ізоляція цих людей", - зазначає Ашиш Джа, директор Гарвардського інституту глобального здоров’я.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп представив план виходу штатів з карантину, щоб оживити економіку, навіть попри те, що країна продовжує боротися з пандемією.

У п’ятницю Трамп оголосив, що школи в країні можуть відкриватися "рано чи пізно". При цьому багато губернаторів штатів скасували заняття на решту навчального року.