Греция закрыла на карантин лагерь для беженцев: заражены 20 человек

В Греции в лагере для беженцев возле Афин объявили карантин после того, как два десятка его жителей получили положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

63 обитателя лагеря Ритсон проверили на COVID-19 сразу после того, как на этой неделе в больнице в Афинах коронавирус обнаружили у роженицы из этого лагеря. 20 человек оказались зараженными.

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Согласно сообщениям СМИ, ни у одного из инфицированных мигрантов в лагере, расположенном в 80 км от столицы, не было симптомов болезни.

Большинство из 2500 жителей лагеря протестируют на вирус в течение следующих нескольких дней.

Согласно правилам карантина, никому не позволено войти в лагерь или покинуть его в течение следующих 14 дней.

Медицинские общественные организации и правозащитные группы с начала пандемии обращаются к правительству Греции с просьбой эвакуировать переполненные лагеря мигрантов, чтобы защитить их жителей и своих работников от заражения.

С 23 марта в Греции из-за пандемии коронавируса ограничено передвижение граждан.