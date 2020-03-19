Греция будет штрафовать на 5000 евро путешественников за нарушение карантина

Греция собирается штрафовать своих граждан и иностранцев, которые вернутся в страну и не будут придерживаться режима карантина, на сумму 5000 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Так, греки и другие граждане, которые вернутся в Грецию после вступления в силу временного ограничения на несущественные поездки сроком на 30 дней, должны будут оставаться дома в течение двух недель или подвергнуться штрафу в размере 5000 евро, согласно мерам, принятым Генеральным секретариатом гражданской защиты и Управлением гражданской авиации Греции.

Путешественникам необходимо будет заполнить анкету с указанием адреса, где они проведут следующие 14 дней, а также контактного номера.

Эта информация будет направлена ​​в Информационный центр, созданный Генеральным секретариатом гражданской защиты в Халандри, где сотрудники будут проводить выборочные телефонные проверки для определения того, соблюдают ли путешественники карантин или нет.

Детали плана все еще разрабатываются.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в обращении к нации во вторник заявил, что страна находится "в состоянии войны" с коронавирусом.