Греція закрила на карантин табір для біженців: заражені 20 осіб

У Греції в таборі для біженців біля Афін оголосили карантин після того, як два десятки його мешканців отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

63 жителів табору Рітсона перевірили на COVID-19 одразу після того, як на цьому тижні в лікарні в Афінах коронавірус виявили в породіллі з цього табору. 20 осіб виявились зараженими.

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Згідно з повідомленнями ЗМІ, жоден з інфікованих мігрантів у таборі, розташованому за 80 км від столиці, не мав симптомів хвороби.

Більшість із 2 500 жителів табору протестують на вірус протягом наступних кількох днів.

Відповідно до правил карантину, нікому не дозволено потрапити до табору чи покинути його протягом наступних 14 днів.

Медичні громадські організації та правозахисні групи від початку пандемії звертаються до уряду Греції з проханням евакуювати переповнені табори мігрантів, щоб захистити їхніх жителів та своїх працівників від зараження.

З 23 березня у Греції через пандемію коронавірусу обмежено пересування громадян.