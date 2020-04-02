В Испании рекордное количество людей зарегистрировались как безработные

В Испании в течение марта 2020 года рекордное количество людей зарегистрировались как безработные в результате карантинних ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EL PAIS.

В марте больше 300 тысяч граждан в Испании зарегистрировались как безработные для получения социальной помощи от государства, потеряв работу из-за карантинних ограничений.

Общее количество безработных достигло 3,5 миллионов. Это исторический максимум для страны.

По данным Министерства социальной политики Испании, общее количество трудоустроенных людей, которые платят социальные взносы в бюджет, снизилось уже на 834 тысячи.

Как отмечает министр социальной политики Хосе Эскрива, если во время кризиса 2008 года количество людей, которые перестали платить взносы, достигло примерно 900 тысяч за период с октября 2008 по февраль 2009 года, то в 2020 году это произошло за несколько недель.

По состоянию на 1 апреля, количество заражений коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч, умерших – уже более 9 тысяч. За последние сутки в Испании зарегистрировали 864 смерти от коронавирусной болезни – максимальное количество с начала эпидемии.

Напомним, вчера Еврокомиссия анонсировала создание механизма сокращенного рабочего дня SURE для смягчения экономических последствий пандемии для стран, наиболее пострадавших от коронавируса, в частности, Италии и Испании.

Ранее евродепутаты утвердили инвестиционную инициативу Corona Response. Она предназначена для того, чтобы как можно скорее направить 37 млрд евро из доступных фондов ЕС для граждан, регионов и стран, которые больше всего пострадали от пандемии.