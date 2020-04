Коронакризис: Еврокомиссия предложит механизм сокращенного рабочего дня

Европейская комиссия предложит механизм сокращенного рабочего дня SURE для смягчения экономических последствий в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Цель этой инициативы - помочь странам, наиболее пострадавшим от коронавируса, в частности, Италии и Испании, благодаря солидарной поддержке других стран-членов... Это поможет спасти миллионы рабочих мест во время кризиса и поможет нам быстрее перезапустить европейскую экономику после снятия карантина", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

This is European solidarity in action! @EU_Commission proposes the new short-time work scheme SURE to help the most affected EU countries, including IT & ES. This will save millions of jobs during the crisis & allow us to quickly restart Europe’s economic engine afterwards. pic.twitter.com/wtchbhh0R8