В Іспанії рекордна кількість людей зареєструвалися як безробітні

В Іспанії протягом березня рекордна кількість людей зареєструвалися як безробітні внаслідок карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EL PAIS.

У березні більше 300 тисяч громадян в Іспанії зареєструвалися як безробітні для отримання соціальної допомоги від держави, втративши роботу внаслідок карантинних обмежень.

Загальна кількість безробітних досягла 3,5 мільйонів. Це історичний максимум для країни.

За даними Міністерства соціальної політики Іспанії, загальна кількість працевлаштованих людей, які сплачують соціальні внески до бюджету, знизилася вже на 834 тисячі.

Як зазначає міністр соціальної політики Хосе Ескріва, якщо під час кризи 2008 року кількість людей, які перестали платити внески, сягнула приблизно 900 тисяч за період з жовтня 2008 до лютого 2009 року, то у 2020 році це відбулося за декілька тижнів.



Станом на 1 квітня, кількість заражень коронавірусом в Іспанії перевищила 100 тисяч, померлих вже більше 9 тисяч. Протягом останньої доби в Іспанії зареєстрували 864 смерті від коронавірусної хвороби – найбільше від початку епідемії.



Нагадаємо, вчора Єврокомісія анонсувала ініціативу створення механізму скороченого робочого дня SURE для пом’якшення економічних наслідків пандемії для країн, які найбільше постраждали від коронавірусу, зокрема, Італії та Іспанії.

Раніше євродепутати затвердили інвестиційну ініціативу Corona Response. Вона призначена для того, щоб якомога швидше направити 37 млрд євро з доступних фондів ЄС для громадян, регіонів і країн, які найбільше постраждали від пандемії.



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