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ВОЗ: 95% жертв коронавируса в Европе старше 60 лет

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ВОЗ: 95% жертв коронавируса в Европе старше 60 лет

Четверг, 2 апреля 2020, 14:20

По данным европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 95% погибших в связи с коронавируса в Европе имели более 60 лет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на англоязычную службу Deutsche Welle, об этом в четверг на онлайн-конференции в Копенгагене рассказал Ганс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе.

По его словам, более половины смертельных случаев было зафиксировано среди людей старше 80 лет.

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Однако Клюге подчеркнул, что представление, будто коронавирус влияет только на пожилых людей, является ложным.

По его словам, тяжелые случаи заболевания наблюдались у подростков и молодых людей в возрасте более 20 лет. Причем многие из них нуждались в интенсивной терапии и некоторые умерли, добавил он.

"Молодые люди не являются неуязвимыми", - подчеркнул Клюге.

По его словам, последние статистические данные показывают, что в Европе умерло более 30 тысяч человек в связи с вирусом, преимущественно в Италии, Франции и Испании.

В 4 из 5 умерших было по крайней мере еще одно хроническое заболевание, например, сердечно-сосудистое заболевание, гипертония или диабет.

Напомним, ранее коронавирус поборол 101-летний итальянец из города Римини и 101-летняя женщина из Нидерландов.

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