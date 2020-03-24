Французский министр призвал безработных из-за коронавируса идти работать на фермы

Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом призвал граждан, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, идти работать в аграрный сектор, потому что там не хватает рабочих рук.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Сейчас в сельском хозяйстве – около 200 тысяч рабочих мест... Присоединяйтесь к тем, кто своим трудом позволит нам всем получать должное здоровое питание. Нужно, чтобы эта работа в полях делалась, а для этого необходима рабочая сила", - сказал Гийом.

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Сельскохозяйственной отрасли сейчас не хватает трудовых мигрантов из-за границы, которые обычно приезжают для сезонных работ.

"В связи с закрытием границ, трудовые мигранты из Польши, Румынии и Испании не приедут на сбор урожая. Нам необходимо 45 тысяч сезонных работников в марте, 80 тысяч в апреле и столько же в мае", - рассказала Кристиан Ламбер, председатель союза аграриев FNSEA, в комментарии Le Monde.

Как сообщил министр финансов Бруно Ле Мэр в интервью France Info radio, в связи с пандемией коронавируса во Франции без работы остались более 750 000 человек.

По состоянию на 23 марта, во Франции от коронавируса умерли 860 человек, количество инфицированных приблизилось к 20 тысячам.

С 24 марта в стране дополнительно ужесточили карантинные ограничения. С сегодняшнего дня запрещены пробежки на расстояние в радиусе более 1 километр от места проживания. Выходить на улицу с целью физической активности можно не больше чем на 1 час. Также закрыли рынки под открытым небом.