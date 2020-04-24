В ожидании украинцев: как пандемия изменила польский рынок труда

Ситуация с пандемией в очередной раз показала, насколько польский рынок зависим от иностранных работников.

Сезонные работы в Польше в этом году сложно начать без трудовых мигрантов из Восточной Европы. Польские фермеры опасаются, что урожай может остаться несобранным.

Сайты с вакансиями и профильные группы в соцсетях пестрят объявлениями о работе по сбору клубники, но желающих не так много. Не спешат на поля украинцы, которые работали в отелях или ресторанах, закрывшихся на карантин. Владельцы фермерских хозяйств утверждают, что безработные поляки их вряд ли заменят, так как отвыкли от тяжелой работы.

Сейчас сельскому хозяйству Польши нужны несколько тысяч рабочих рук, в июне – несколько десятков тысяч. В строительной отрасли, на которую приходится 8% ВВП Польши, заявляют об острой нехватке работников. Из страны уехал каждый пятый украинский строитель.

Давать прогнозы в постоянно меняющейся кризисной ситуации сложно, но можно предположить: если границы останутся под замком до начала лета, дефицит рабочей силы могут почувствовать предприятия автопрома, мебельная отрасль и метало- и деревообработка – то есть те отрасли, которые уже начали "размораживать" свою активность.

Польша вряд ли сможет покрыть потребности в рабочей силе, если не будет большого спада в экономике и засухи, даже на фоне роста безработицы в стране.

Как изменится польский рынок труда? И как ситуация с возвращением украинцев может повлиять на экономику Польши и Украины?

Две волны возвращения

После закрытия границ из Польши двумя волнами выехало около 150 тысяч украинцев. В основном это те мигранты, у которых заканчивался срок легального пребывания в стране. По подсчетам аналитического департамента Gremi Personal, это 12% украинцев, работающих в Польше.

Третьей ожидаемой волны массового выезда на православную Пасху и майские праздники в Украину не произошло. Украинцы осознали, что после возвращения в Польшу им сложно будет сохранить рабочее место. Частично их успокоили законы, принятые польским правительством, об автоматическом продлении просроченных документов, то есть можно работать дальше.

До украинцев, оставшихся в Польше, стали доходить голоса вернувшихся с Родины: работу в Украине сейчас найти сложно, проедать заработанное – удовольствие с сомнительными перспективами. Экономическая ситуация в Украине не вызывает оптимизма. Только за месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн. В то время как в Польше такое количество безработных ожидают к концу года.

Треть украинцев, выехавших из Польши, уже хотят вернуться назад.

Об этом свидетельствуют данные, которые собрал наш аналитический департамент по результатам обращений на запущенную нами "горячую линию" социальной программы помощи украинцам "Мы вместе". Среди звонящих есть и такие, кто до пандемии ни разу не был в Польше. Число украинцев, желающих приехать на заработки, будет расти.

Новая реальность на польском рынке

Однако трудовые мигранты могут столкнуться в Польше с новой кризисной реальностью. Теперь не работник, а работодатель снова будет диктовать условия.

До пандемии украинцы, уже освоившись на польском рынке, выбирали лучшие из множества предложенных вакансий, а компании привлекали сотрудников социальными пакетами и бонусами - бесплатным жильем и оформлением документов и так далее.

Сейчас вакансии в Польше по-прежнему есть, но спрос на хорошую работу вырастет значительно.

На одно место могут претендовать несколько человек, как граждане Польши, так и иностранцы. Мы уже видим такую тенденцию по предприятиям, с которыми сотрудничаем.

Работодатели будут выбирать лучших из лучших. Украинцы давно зарекомендовали себя в Польше как хорошие работники. Усилить их конкурентоспособность сейчас помогут хорошие профессиональные навыки, владение польским языком хотя бы на базовом уровне и гибкость в принятии предложений о работе.

Конкуренция между странами

Если на польском рынке конкурентная борьба пока не особо ощутима, то на европейском она уже развернулась между странами за сезонных работников из Восточной Европы.

Европейская комиссия призвала в период эпидемии приравнять сезонных работников к критически важным профессиям, таким как медики или пилоты, и облегчить для них процедуры пересечения границ.

Германия самолетами переправляет сезонных работников из Восточной Европы. В украинском МИДе говорят, что к ним обратились несколько министров иностранных дел, готовых отправлять самолеты за украинцами для сезонных работ.

Польша по-прежнему привлекательна и комфортна для трудовых мигрантов из Украины. Это единственная страна ЕС, где граждане Украины могут работать по биометрическим паспортам, получив временное разрешение на работу.

Но в условиях локдауна доступ новых работников на польский рынок труда осложнен.

Согласно социологическому опросу, проведенному в феврале 2020 года Gremi Personal вместе с украинским социологическим агентством VoxPopuli, 84% украинцев, работающих в Польше, интересовались трудоустройством в Германии, Чехии и странах Скандинавии, а 40% были готовы ехать в Германию, как только она откроет свои рынки для иностранцев.

Как поменяются настроения трудовых мигрантов в кризисное время, будет зависеть от того, как быстро страны ЕС будут реагировать законодательно, упрощая иностранцам доступ на рынок труда даже в условиях карантина, и когда откроются границы.

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В ситуации пандемии Польша ведет пока проактивную политику. Дефицит кадров из-за отъезда украинцев вынудил польские власти прислушаться к пожеланиям работодателей и пойти на законодательные послабления, продлив срок легального пребывания в Польше для иностранцев.

Благодаря таким действиям удалось избежать массового выезда украинцев из Польши.

А вот недостаточное и неточное информирование о закрытии границ со стороны украинских властей спровоцировало панику. Украинцы стали пересекать границу, подвергая себя опасности инфицирования. Просидев какое-то время в Украине без работы, их недовольство будет нарастать. Сможет ли украинское правительство создать очень оперативно обещанные рабочие места для вернувшихся – огромный вопрос.

А вот объем денежных переводов в Украину из Польши от заробитчан - одна из крупнейших статей поступления валюты в экономику - может сократиться ощутимо. Деньги трудовых мигрантов стабилизировали курс гривны и работали на внутреннем рынке.

Анализ ситуации в обеих странах дает нам возможность сделать вывод: украинцы ждут сигналов от польских и украинских властей, будет ли работа и где ее искать, уже в ближайшие месяцы. И вряд ли выбор будет в пользу Украины. Но и Польше стоит побеспокоиться в случае, если соседние страны ЕС быстрее сориентируются в меняющейся кризисной ситуации и привлекут украинских трудовых мигрантов лучшими условиями, как только откроют границы.

Автор: Томаш Богдевич,

генеральный директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal