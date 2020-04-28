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Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля

Вторник, 28 апреля 2020, 13:08

Правительство Болгарии рассчитывает начать активный туристический сезон с 1 июля.

Об этом заявила министр туризма Болгарии Николина Ангелкова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

"Мы планируем начать подготовку с 15 июня и начать активный летний сезон с 1 июля", - сказала Ангелкова.

Отмечается, что туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособных болгар.

 " Вместе мы работаем над тем, чтобы болгарский туристический продукт был высокого качества, у нас есть много туристических возможностей. Я надеюсь, что этот кризис сделает нас сильнее и сплоченнее, несмотря на ту напряженность, которую каждый из нас испытывает в связи с неопределенностью на данном этапе", - отметила Ангелкова.

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Как сообщалось, страны-члены ЕС выступают за создание общего плана восстановления туристической отрасли после пандемии коронавируса, включительно с возмещением стоимости путешествий для граждан стран-членов ЕС.

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