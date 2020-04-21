Отпуска эпохи коронавируса: когда Европа начнет принимать самолеты и туристов

Регулярные авиарейсы из Украины в ЕС возобновятся в конце лета или в сентябре, но только частично, считают в украинском правительстве. Министр инфраструктуры Владислав Криклий объясняет, что последствия коронакризиса для отраслей авиации и туризма будут длительными и непредсказуемыми.

Некоторые столицы ЕС тоже придерживаются осторожного подхода - впрочем, есть и те, кто считает иначе. Государства, экономика которых крайне зависима от иностранных туристов, ищут способы "поймать" остатки туристического сезона. Они давят на Брюссель, убеждая, что полный запрет туризма - это не выход, и уже есть первые сигналы об уступках.

Поэтому остаются шансы, что рейсы в некоторые страны летом действительно возобновятся. Конечно, если на пути не встанет запрет на поездки со стороны украинской власти.

Между тем ключевые центры туризма - такие как Турция, Кипр и т.д. - готовятся принимать туристов по новым правилам, не дожидаясь завершения эпидемии. "Европейская правда" выяснила, что изменится в этом туристическом сезоне, а на что не стоит и надеяться.

Мы будем обновлять этот текст, когда европейские правительства будут добавлять ясности в свои планы по открытию границ и разрешениям на туристические поездки.

Закрытая Европа

Официальный Киев опасается новой вспышки заражений коронавирусом в мае, "по мотивам" пасхальных и майских праздников. Поэтому в ближайшее время существенных послаблений карантина в Украине не будет, а общественный транспорт, по прогнозам Мининфраструктуры, заработает только в июне.

Но рано или поздно автобусы, пассажирские поезда и метрополитен вернутся к работе. И тогда, несомненно, возникнет вопрос: а как с самолетами?

Есть ли шанс уже летом восстановить авиасообщение Украины с миром? Пусть и с определенными ограничениями, пусть с обязательным тестированием вернувшихся...

Но существует препятствие, которое не исчезнет даже в том случае, если авиакомпании получат "зеленый свет" от украинского правительства.

Европа остается закрытой для всего мира.

Во въезде в ЕС сейчас откажут не только украинцам, но и американцам, канадцам, японцам или жителям любых других государств, кроме тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или относится к немногочисленным исключениям (дипломаты или члены экипажей).

Этот запрет, введенный еще в марте, пока действует до 15 мая, но нет никаких сомнений в том, что он будет продлен.

В ЕС хотят действовать поэтапно и сначала снять ограничения на путешествия внутри Шенгена, а уже потом - восстановить допуск иностранцев. "Открытие границ - это вопрос долгосрочный", - заявила неделю назад президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя стратегию дальнейших действий. Согласно этому документу, "открытие внешних границ и доступ неграждан ЕС должны произойти на второй фазе" (срок начала которой не определен) и "должны учитывать распространение вируса за пределами ЕС".

Как долго Евросоюз будет идти к этой второй фазе - вопрос открытый, но исходя из логики документа, все может затянуться до 2021 года.

Впрочем, есть основания надеяться, что ЕС вскоре скорректирует свой подход.

Планы на лето

"Советую подождать с планами (на лето)", - заявила недавно президент Еврокомиссии. А правительство Великобритании, которая сейчас постепенно "расстается" с ЕС, отдельно призвало своих граждан не планировать летний отпуск, напоминая, что поездки за границу возможны лишь в случае крайней необходимости.

Впрочем, среди европейских государств нет единства по этому поводу. Все чаще слышны голоса о том, что карантин не может продолжаться вечно.

Во-первых, часть государств крайне зависима от туризма. В Италии и Испании, третьей и четвертой по размеру экономиках ЕС, его совокупный вес оценивается примерно в 12-13% ВВП. В Португалии влияние туризма на экономику страны близко к 20%. В Греции прямой и косвенный вклад туризма в ВВП оценивают еще выше, до 25-30%, пишет издание Kathimerini.

Для этих, а также ряда других стран полная остановка туризма будет крайне болезненной.

Во-вторых, в течение последней недели ряд стран ЕС объявили о смягчении карантинных правил в своих государствах.

Германия ослабила ограничения для магазинов, неделю назад то же самое сделала Австрия, которая теперь еще и откроет музеи, в Норвегии заработали детские сады, а правительство Дании планирует дать разрешение даже на массовые собрания - аж до 500 человек. И это - не полный список.

На этом фоне у многих правительств туристических стран возникает вопрос: почему мы должны отказаться от туристического сезона? В Брюсселе это слышат. Поэтому Урсуле фон дер Ляйен пришлось отдельно успокаивать португальскую публику, заверив ее: туризм хоть и изменится, но не будет полностью остановлен. "Мы должны найти разумное решение для летних отпусков. Возможно, немного отличающееся (от привычного), с гигиеническими мерами, с большей социальной дистанцией, но решение должно быть найдено. Поэтому я оптимистична в отношении летних отпусков", - добавила президент ЕК.

Это заявление прибавило оптимизма Португалии, несмотря на то, что в этой стране эпидемия только набирает обороты, уже есть более 20 тысяч больных и 735 погибших.

И этот пример - очень показателен.

Даже при большом желании правительств открыть свою территорию для туристов это не всегда может быть возможным.

Впрочем, португальское правительство будет делать все, чтобы это произошло (подробнее о планах восстановления туризма в этой стране - далее в тексте).

А на первом этапе многие страны попытаются открыть гостиницы для собственных граждан. Наиболее пораженные эпидемией государства в этом году намерены на этом и остановиться.

Например, Италия готовит программу стимулирования внутреннего туризма: гражданам возместят часть затрат на отпуск (сейчас обсуждается сумма в 350-500 евро), проведенный в собственной стране. Местные туристы не перекроют весь туристический сектор, но ни на что другое Италия рассчитывать не может. По предварительным правительственным планам, страна может начать открываться для туристов только в сентябре, и то - если не будет новых вспышек эпидемии.

Испания, которая обычно принимает 80 миллионов иностранных туристов в год, уже смирилась с тем, что сезон-2020 потерян. Не только по медицинским, но также и по психологическим причинам. Даже если условный немецкий турист получит право полететь на испанский курорт - то все равно не будет делать этого прямо сейчас, в год эпидемии.

Издание El Pais цитирует правительственные источники, которые объясняют: в этом году можно рассчитывать только на внутренних туристов. В относительно близком будущем могут вернуться также французы и португальцы, а открытие для широкого мира - это вопрос долгосрочный.

Но изменится не только контингент "пляжников", но и правила отдыха на море.

В Италии сейчас продолжаются дискуссии о том, возможно ли установить "социальную дистанцию" на пляже. Рассматривают даже, казалось бы, бессмысленные проекты, как, например, вот такая идея "пляжных теплиц". Остается надеяться, что до реализации этих предложений на практике дело не дойдет.

Но главная новая идея, к которой постепенно привыкают европейские правительства - это то, что путешествия должны возобновиться еще до того, как эпидемию удастся победить.

Туризм с вирусом

Одна из самых пораженных коронавирусом стран - это Турция, где более 90 тысяч больных, свыше 2 тысяч смертей, и количество новых заражений стремительно растет.

Впрочем, заранее прощаться с туристическим сезоном Эрдоган не намерен.

Сейчас в стране действует жесткий карантин, с комендантским часом, но правительство понимает, что даже такие меры не позволят избавиться от вспышек заражения к началу летнего сезона. Поэтому Турция взяла на вооружение принципиально иную стратегию: там готовятся принимать туристов еще до победы над коронавирусом, до появления вакцины и т.д.

Как и в европейских государствах, турецкое правительство планирует начать с открытия туристических объектов для своих граждан. "Я уверен, что внутренний туризм начнется в конце мая", - заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. После этого, если все будет идти хорошо, страна откроется для иностранцев.

"Думаю, азиатские страны, где заболевание уже прошло, будут первыми... Дальше могут начаться поездки из таких стран, как Германия, Нидерланды и Австрия, где количество заражений контролируется и снижается", - пояснил он. Добавив, что к проекту могут присоединиться и страны Центральной Европы, которые быстро восстанавливаются.

Но как Турция, ставшая одним из эпицентров пандемии, может претендовать на поток иностранных гостей?

Главная идея турок - создать для туристов "закрытую" чистую зону, минимизировав риск заражения извне.

"Мы начинаем сертификацию таких мест без 'короны'", - рассказал Эрсой.

А понимая, что кто-то таки заболеет (или может приехать на курорт уже больным), Турция одновременно планирует "подтянуть" уровень медицинской инфраструктуры в туристических регионах.

Анталия не является эпицентром турецкой эпидемии, там показатели и их динамика - неплохие, поэтому база для проекта уже есть. В отелях, которые получат "бескоронный" сертификат, будет действовать специальная процедура стерилизации транспорта, постоянная проверка персонала. Сертификат будут давать также аэропортам, ресторанам, музеям, историческим зонам. "Например, расписание самолетов (с туристами в "чистых" аэропортах) будет в специальных временных промежутках", - объясняет министр.

Сработает ли такая идея? Турецкое правительство считает, что да.

Но стоит заметить, что туркам придется конкурировать за туристов с государствами, где масштаб эпидемии - значительно меньше. Например, с Кипром, самой "чистой" страной на юге ЕС. Здесь уже два дня нет ни одной жертвы эпидемии, а количество новых заболевших снизилось до 5-6 человек в день.

Кипр, с его огромной зависимостью от туристического сектора, не может позволить себе просто проигнорировать сезон - поэтому там ищут пути, как принимать массового туриста в этом году. А значит, убеждать Еврокомиссию снимать запреты на путешествия, не дожидаясь конца лета.

"Если все пойдет хорошо, мы сможем принимать первых туристов в июле... И мы уже в конце мая планируем запустить рекламную кампанию дома и за рубежом", - объясняет заместитель министра туризма Саввас Пердиос.

Пустят ли туда украинцев?

Вернемся к Португалии.

Несмотря на вспышку эпидемии в этой стране, Лиссабон надеется восстановить туристический поток уже в июле, рассказывают участники рынка, знакомые с правительственными планами. Тогда в страну должны вернуться регулярные авиарейсы, которые привезут туристов. Упор планируется делать на сельский туризм и на небольшие городки вместо привычных для туристов крупных городов вроде Лиссабона и Порту.

Эта страна пользуется растущей популярностью среди украинских туристов, но именно она может стать примером того, как Европа открывается - но не для украинцев.

Дело в том, что сейчас речь идет об открытии летних поездок для граждан ЕС. Именно на этом акцентирует комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, которого цитирует португальское Expresso. Впрочем, эти планы еще имеют шанс на пересмотр.

В Греции, которая сейчас также является относительно "короначистой" страной, от масштабных планов воздерживаются, но тоже мечтают о восстановлении туристического потока. Как пишет Ekathimerini, греческое правительство планирует справиться до пика летнего сезона, хотя и понимает, что о восстановлении прежнего туристического потока не может быть и речи.

"Ограничения на путешествия (по правительственному плану) будут сняты в середине июня или в начале июля, поэтому должна быть постепенная нормализация на туристическом направлении", - пишет издание.

Но возникает другой вопрос: как восстановить туризм, не превратив "чистый от короны" Кипр в новый очаг эпидемии? Ответа на него пока нет. Два основных туристических рынка для киприотов - это Великобритания и Россия; в обеих этих странах эпидемия на пике. Поэтому Кипр, скорее всего, будет искать новые рынки. Возможно, в зоне внимания окажется и Украина, если эпидемия пойдет на спад.

К тому же Кипр (так же, как и Турция) не является частью Шенгенской зоны и теоретически может восстановить допуск туристов, даже если Еврокомиссия будет настаивать на том, чтобы запрет на въезд иностранцев сохранялась.

Но все это будет возможно, если Украина возобновит авиационное сообщение.

Наше государство было одним из первых в Европе, полностью запретившим регулярные рейсы (и остается одним из немногих - в большинстве государств авиация продолжает работать, хотя и с большими ограничениями).

Изменит ли правительство такой подход летом? Ясности пока нет.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью 24 каналу убеждал, что Украина не анонсирует и не планирует возобновления рейсов прежде всего потому, что летать некуда - другие страны остаются закрытыми. И, мол, как только ЕС пойдет на послабление - Украина сделает то же самое.

"Регулярные (авиарейсы в ЕС заработают) - вполне вероятно, что с сентября. Даже раньше, до конца лета", - заявил он.

Если эти намерения правдивы, то летний туристический сезон для украинцев еще не потерян. Могут открыться и Кипр, и Турция, и Греция, и Португалия.

Но есть одно но. Крест на этих планах может поставить опасение того, что после периода летних отпусков придется бороться с новой вспышкой. А этот аргумент способен снизить либеральность любого правительства. Тем более украинского, которое во время этой эпидемии доказало, что отдает предпочтение абсолютным запретам.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"