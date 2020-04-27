В ЄС хочуть план з відновлення туризму, включно з відшкодуванням вартості подорожей

Країни-члени ЄС виступають за створення спільного плану відновлення туристичної галузі після пандемії коронавірусу, включно з відшкодуванням вартості подорожей для громадян країн-членів ЄС.

Як пише "Європейська правда", ці питання обговорювалися під час неформальної відеоконференції міністрів країн-членів ЄС, що відповідають за питання туризму.

Міністри під час зустрічі наголосили, що туризм має бути "серед основних пріоритетів у плані відновлення економіки ЄС" та закликали до "новаторських та інноваційних рішень" для цього на національному та загальноєвропейському рівні, повідомляє хорватське головування (Хорватія головує в Раді ЄС у першому півріччі 2020 року).

Під час обговорення країни-члени ЄС зазначали, що відновлення туристичної галузі після пандемії важливе для відновлення економік в цілому, оскільки туризм забезпечує 10% ВВП ЄС та створює робочі місця для 12% працівників у Євросоюзі. Цей відсоток варіюється від 2,6% національного ВВП у Словаччині до 20.6% ВВП у Греції. Близько трьох чвертей усіх закордонних подорожей громадян ЄС складали подорожі до інших країн-членів.

Міністри, зокрема, наголосили на необхідності гармонізованого рішення щодо відшкодування вартості туристичних поїздок (очевидно, йдеться про часткове відшкодування) та погодилися з необхідністю ділитися інформацією про заходи безпеки у сфері туризму і поширювати кращі практики на інші країни ЄС. Втім, варто зазначити, що у цій дискусії йшлося про внутрішній ринок, тобто про туризм для громадян Євросоюзу.

Гарі Каппеллі, міністр туризму Хорватії, зазначив, що варто розглянути можливість відкриття "туристичних коридорів" між країнами-членами. При цьому до організації процесу потрібно залучити епідеміологів, щоб мінімізувати ризики.

Він зазначив також, що перед відеоконференцією низка міністрів з туризму виступили із закликом забезпечити потужну підтримку відновленню туризму у плані відновлення економіки ЄС, та забезпечити гармонізовані правила для повітряних, морських та наземних перевезень.

Європейську комісію закликали у пріоритетному порядку визначити, яким буде спільний підхід ЄС до подальшої організації роботи туристичних операторів.

Нагадаємо, раніше у Єврокомісії повідомили про збитки у розмірі від 275 до 400 мільярдів євро для європейського туризму через пандемію коронавірусу.