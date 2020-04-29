Премьер Польши просит Сенат одобрить выборы по почте на фоне пандемии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал верхнюю палату парламента - Сенат - ускорить работу, которая позволит провести президентские выборы 10 мая путем почтового голосования в связи с пандемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info.

"Я призываю Сенат не откладывать проведение мероприятий, которые могут помешать проведению выборов 10 мая. По мнению конституционалистов, выборы возможны в более поздние сроки - 17 или 23 мая... Я убежден, что заочные выборы безопасны", - сказал Моравецкий.

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6 апреля Сейм Польши принял закон, представленный партией власти "Право и справедливость", согласно которому президентские выборы в 2020 году должны проходить путем заочного голосования. Сенат рассмотрит этот вопрос на своем заседании 5 и 6 мая.

Проведение выборов стало предметом бурных политических дебатов в Польше. Критики обвиняют правительство "Права и справедливости" в том, что оно готово пренебречь общественным здоровьем ради политического выигрыша.

По опросам, если бы выборы состоялись сейчас, действующий президент Анджей Дуда победил бы в первом туре. Кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожата Кидава-Блоньска заявила, что не будет участвовать в выборах 10 мая, если они пройдут по почте.

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