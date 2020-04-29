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Прем’єр Польщі просить Сенат схвалити вибори поштою на тлі пандемії

Середа, 29 квітня 2020, 13:05

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав верхню палату парламенту Сенат пришвидшити роботу, яка дозволить провести президентські вибори 10 травня шляхом поштового голосування у зв’язку з пандемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP Info

"Я закликаю Сенат не відкладати проведення заходів, які можуть перешкодити проведенню виборів 10 травня. На думку конституціоналістів, вибори можливі на більш пізні терміни - 17 або 23 травня… Я переконаний, що заочні вибори найбезпечніші", - сказав Моравецький.

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6 квітня Сейм Польщі ухвалив закон, поданий партією влади "Право і справедливість", згідно з яким президентські вибори в 2020 році повинні відбуватися шляхом заочного голосування. Сенат розгляне це на своєму засіданні 5 і 6 травня.

Проведення виборів стало предметом бурхливих політичних дебатів у Польщі. Критики звинувачують уряд "Права і справедливості" у тому, що він готовий знехтувати громадським здоров’ям заради політичного виграшу. 

За опитуваннями, якби вибори відбулись зараз, чинний президент Дуда переміг би у першому турі. Кандидатка від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малгожата Кідава-Блонська заявила, що не братиме участі у виборах 10 травня, якщо вони відбуватимуться поштою.

Колишній прем'єр-міністр Польщі та експрезидент Європейської ради Дональд Туск закликав поляків не брати участь у виборах президента, запланованих на 10 травня.

Читайте детальніше: Всупереч епідемії: чому Польща не хоче переносити президентські вибори

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