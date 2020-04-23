Выборы в Польше в условиях пандемии нарушат целый ряд норм - комиссар ЕС

Если президентские выборы в Польше состоятся в нынешних условиях, они могут не соответствовать целому ряду международных стандартов.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

"Решение о том, могут ли выборы быть проведены или отложены, должны соответствовать обязательствам, налагаемым на государство международным правом. Эти выборы должны быть свободными и равными.

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Они должны соответствовать ст. 2 договора ЕС. Только в этом случае выборы будут считаться действительными ", - заявил Рейндерс членам комитета Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел.

Он отметил, что руководящие принципы Венецианской комиссии не предусматривают изменения в избирательном законодательстве в год, предшествующий выборам.

"Мы должны придерживаться этих правил, чтобы выборы считались действительными", - сказал Рейндерс.

Он напомнил, что в начале апреля ОБСЕ опубликовала позицию, в которой говорится, что нынешние "коронавирусные" ограничения на передвижение и проведение собраний делают невозможным проведение избирательной кампании.

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"Если выборы пройдут в сложившейся ситуации, они могут не соответствовать ряду международных стандартов", - предупредил комиссар.

Польша планирует провести президентские выборы 10 мая, голосование будет происходить по почте. Партия власти утверждает, что это надежный и безопасный способ голосования во время пандемии коронавируса.

В то же время лишь 28% поляков готовы заочно избирать президента в мае.

По данным опроса IBRiS, действующий президент Дуда может выиграть уже в первом туре.

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