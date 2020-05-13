Испания собирается ввести масочный режим во всех общественных местах

Министерство здравоохранения Испании рассматривает возможность ввести масочный режим во всех общественных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Министерство здравоохранения Испании рассматривает возможность ввести масочный режим во всех общественных местах и ​​проводит консультации по этому поводу с региональными администрациями. Сейчас носить маски обязательно только в общественном транспорте.

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На первых этапах эпидемии считалось, что маски не помогают снизить риск заражения. Впоследствии в министерстве изменили подход и обязали людей с 4 мая всегда одевать маску в общественном транспорте и в случаях, когда трудно обеспечить соблюдение 2-метровой дистанции с другими людьми.

Пока что до введения таких ограничений больше склоняются в Мадриде, Андалусии и Мурсии.

По словам координатора по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения Фернандо Симона внедрять масочный режим нужно с осторожностью, поскольку не всем людям одинаково безопасно и целесообразно использовать маски.

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"Возможно, нет никаких проблем, если это на короткое время в метро или автобусе, но длительное ношение маски может создавать дополнительные риски для людей с повышенной тревожностью, тех, кто имеет хронические проблемы с органами дыхания и маленьких детей", - отмечает он. По мнению Симона, "лучшая маска - это двухметровый дистанция".

Как ранее сообщала "Европейская правда", мнения специалистов о пользе масок различаются. Например, Парижская медицинская академия в апреле выпустила рекомендацию ускорить введение масочного режима, чтобы уменьшить риск распространения вируса бессимптомными больными. За это выступали и ряд мэров городов. В конце Франция ввела масочный режим в общественном транспорте.

Масочный режим ввели и все 16 федеральных земель Германии, хотя один из известных немецких медиков считает это неправильным шагом.