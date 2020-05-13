Іспанія збирається запровадити "масковий режим" в усіх громадських місцях

Міністерство охорони здоров’я Іспанії розглядає можливість запровадити масковий режим у всіх громадських місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Міністерство охорони здоров’я Іспанії розглядає можливість запровадити масковий режим у всіх громадських місцях та проводить консультації щодо цього з регіональними адміністраціями. Зараз носити маски обов’язково тільки у громадському транспорті.

На перших етапах епідемії вважалося, що маски не допомагають знизити ризик зараження. Згодом у міністерстві змінили підхід та зобов’язали людей з 4 травня завжди одягати маску в громадському транспорті та у випадках, коли важко забезпечити дотримання 2-метрової дистанції з іншими людьми.

Поки що до запровадження таких обмежень більше схиляються у Мадриді, Андалузії та Мурсії.

За словами координатора з надзвичайних ситуацій Міністерства охорони здоров'я Фернандо Симона, впроваджувати "масковий режим" потрібно з обережністю, оскільки не усім людям однаково безпечно і доцільно використовувати маски.

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"Можливо, немає ніяких проблем, якщо це на короткий час у метро чи автобусі, але тривале носіння маски може створювати додаткові ризики для людей з підвищеною тривожністю, тих, хто має хронічні проблеми з органами дихання та малих дітей", - зазначає він. На думку Симона, "найкраща маска – це двометрова дистанція".

Як раніше повідомляла "Європейська правда", думки фахівців щодо користі масок різняться. Наприклад, Паризька медична академія у квітні випустила рекомендацію прискорити запровадження маскового режиму, щоб зменшити ризик поширення вірусу безсимптомними хворими. За це виступали й низка мерів міст. Врешті Франція запровадила масковий режим у громадському транспорті.

Масковий режим запровадили і всі 16 федеральних земель Німеччини, хоча один з відомих німецьких медиків вважає це неправильним кроком.