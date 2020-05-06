Мадрид сделает часть улиц пешеходными, чтобы предотвращать скопление людей в выходные
Мэрия Мадрида планирует сделать часть улиц пешеходными в выходные дни, чтобы предотвращать скопление людей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда объявил, что планирует сделать часть улиц города полностью пешеходными в выходные дни, чтобы предотвратить скопление людей, когда разрешено выходить на улицу для физических упражнений.
Среди улиц, которые могут затронуть такие нововведения - Paseo del Prado, один из главных бульваров столицы, и Arturo Soria. В целом же такие меры планируют во всех районах Мадрида.
Мэрия предлагает такие меры из-за того, что людям уже разрешили выходить на улицу для прогулок и физических упражнений, но парки еще не открыли. В районах с высокой плотностью населения из-за этого бывает непросто соблюдать дистанцию.
Сейчас прогулки и другие физические упражнения разрешены с 6 до 10 утра и с 8 до 11 вечера для людей старше 14 лет, и не далее чем в километре от дома. Бегунам и велосипедистам можно выезжать дальше, но в одиночку и в пределах своего муниципалитета.
Парки, по словам мэра, останутся закрытыми как минимум до 9 мая, "по двум причинам: во избежание излишней мобильности и скопления людей".
Также мэрия рассматривает возможность разрешить кафе и ресторанам, которые не имеют собственных летних площадок, размещать свои столики на улицах - чтобы они могли быстрее восстановить работу и принимать больше посетителей с соблюдением дистанции на "фазе 2" ослабление карантина. Напомним, так уже сделала мэрия Вильнюса.
Напомним, со 2 мая испанцам впервые позволили выйти на улицу, чтобы прогуляться и заняться спортом после 48 дней изоляции. За эти несколько дней полиция выписала более 36 000 штрафов за несоблюдение дистанции.
4 мая началась так называемая "нулевая фаза" отмены карантина: открылись небольшие магазины, парикмахерские (по предварительной записи), ресторанам разрешили продавать еду с собой.
В последние 4 дня ежедневное количество умерших от коронавируса в Испании не превышала 200 человек, но сегодня снова возросла. В то же время новых случаев стало меньше.