Латвия ожидает возобновления туризма за пределы Балтии не раньше августа

В Латвии считают: если в августе появится возможность восстановить туристические поездки за пределы стран Балтии, то это будет большим достижением.

Такое мнение высказал министр транспортного сообщения Талис Линкайтс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По его словам, сейчас в сфере международных пассажирских перевозок царит неопределенность, каждая страна вводит и отменяет ограничения в своем темпе.

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"Я по своему опыту не хочу говорить ничего конкретного. Если надо гадать, то я допускаю - если в августе удастся отправиться дальше за пределы стран Балтии, это будет достижением", - сказал Линкайтс.

Все международные пассажирские перевозки в Латвии были остановлены 17 марта. В мае страны Балтии рассчитывают восстановить свободное передвижение жителей трех стран.

Напомним, Европейская комиссия 13 мая представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки.

Германия в среду объявила, что откроет границы с 15 июня, но ослабление будут уже с пятницы.