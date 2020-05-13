В ЕС разработали критерии восстановления работы туристического сектора

Европейская комиссия представила общие рекомендации, которые должны обеспечить критерии для безопасного и постепенного восстановления туристической деятельности после отмены карантина в странах ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ размещен на сайте ЕК.

В Брюсселе разработали протоколы здоровья для гостиниц и других форм размещения, чтобы защитить здоровье как гостей, так и работников.

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Критерии включают эпидемиологические данные; наличие достаточного потенциала системы здравоохранения для местных жителей и туристов; надежное наблюдение, мониторинг, тестирование и отслеживание контактов.

Комиссия также объявила о планах поддержать туристический сектор Европы путем:

- обеспечения ликвидности для туристического бизнеса, в частности для малых и средних предприятий, с помощью гибкости в рамках правил государственной помощи для поддержки компаний в транспортном и туристическом секторах и для обеспечения удовлетворения требований о возмещении, вызванных пандемией коронавируса. Схемы ваучеров могут быть одобрены Комиссией очень быстро после сообщения соответствующего государства-члена.

- ЕС также продолжит предоставлять немедленную ликвидность предприятиям, которые пострадали от кризиса. Кроме того, Комиссия предоставила финансирование в размере до 8 млрд евро для 100 тысяч малых предприятий, пострадавших от кризиса, вместе с Европейским инвестиционным фондом.

- предполагается сохранение рабочих мест с финансовой помощью к 100 млрд евро от программы SURE, которая помогает государствам-членам покрывать расходы на национальные схемы краткосрочной работы и аналогичные меры, позволяющие компаниям сохранять рабочие места.

Комиссия также поддерживает партнерские отношения между службами занятости, социальными партнерами и компаниями с целью содействия переподготовке кадров, особенно для сезонных работников.