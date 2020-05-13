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Латвія чекає на відновлення туризму за межі Балтії не раніше серпня

Середа, 13 травня 2020, 18:49

У Латвії вважають: якщо в серпні з'явиться можливість відновити туристичні поїздки за межі країн Балтії, то це буде великим досягненням. 

Таку думку висловив міністр транспортного сполучення Таліс Лінкайтс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За його словами, зараз в сфері міжнародних пасажирських перевезень панує невизначеність, кожна країна вводить і скасовує обмеження в своєму темпі.

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"Я зі свого досвіду не хочу говорити нічого конкретного. Якщо треба гадати, то я допускаю - якщо в серпні вдасться виїхати далі за межі країн Балтії, це буде досягненням", - сказав Лінкайтс.

Всі міжнародні пасажирські перевезення у Латвії були зупинені 17 березня. У травні країни Балтії розраховують відновити вільне пересування жителів трьох країн.

Нагадаємо, Європейська комісія 13 травня представила пакет керівних принципів і рекомендацій, щоб допомогти державам-членам поступово зняти обмеження на поїздки.

Німеччина у середу оголосила, що відкриє кордони з 15 червня, але послаблення будуть вже з п'ятниці.

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