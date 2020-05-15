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США передали Украине помощь в сфере безопасности на $25 млн

Пятница, 15 мая 2020, 10:51

США передали Украине помощь в сфере безопасности на общую сумму 25 млн долларов для использования в зоне Операции объединенных сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство США в Украине.

"Несмотря на COVID19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в области безопасности. На этой неделе Отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 млн долларов для использования в зоне ООС", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Как сообщалось ранее, около месяца назад США увеличили помощь Украине в связи с эпидемией до 9,1 млн долларов. Средства будут выделяться через Агентство США по международному развитию (USAID).

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Эта помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19.

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