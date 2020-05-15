Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру нового посла США в Украине

Белый дом отправил на рассмотрение Сената США номинацию Кита Дейтона на пост посла США в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Ранее президент Дональд Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост посла США в Украине.

Дейтон сейчас занимает должность директора Центра Джорджа К. Маршалла в Гармише (Германия), и старшего советника США по обороне в Украине.

Дейтон также служил в армии США в течение 40 лет, в том числе работал координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестинской администрации, а также директором по стратегии, планам и политике в Пентагоне и был военным атташе в посольстве в России.

Дипломат владеет немецким и русским языками.

Отношения США с Украиной были в центре пристального внимания после того, как утечка деталей телефонного разговора Трампа с президентом Владимиром Зеленским привел к запуску процедуры импичмента.

В прошлом году американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных в делах: Уильям Тейлор, занимал должность посла США в 2006-2009 годах, и Кристина Квин, которая возглавляет миссию до сих пор.

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