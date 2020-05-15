Отели, транспорт и возобновление перелетов: как ЕС меняет правила туризма в эпоху коронавируса

Что будет с летними отпусками в год пандемии? Этот вопрос беспокоит не только украинцев.

Более того, он жизненно важен для многих граждан ЕС. Более 10% ВВП Европейского Союза генерируется благодаря туристам - как внутренним, так и внешним, подсчитали в Европарламенте. Туристический и сопутствующие сектора создавали более 27 млн ​​рабочих мест, или почти 12% от всего рынка труда Евросоюза.

А в отдельных южных странах ЕС, таких как Португалия, Греция, Мальта или Кипр, с туризмом связана львиная доля экономики.

Пандемия коронавируса, которая ограничила жизнедеятельность европейских государств и практически остановила передвижение людей между ними, поставила эти страны перед перспективой катастрофы - не эпидемической, а экономической.

Понимая, что карантин ни в коем случае не должен убить экономику, что необходимо искать баланс, Еврокомиссия на этой неделе представила правила и рекомендации, которые позволят восстанавливать туризм еще до преодоления пандемии.

Стоит отметить: далеко не все идеи и инициативы ЕС станут доступными для граждан Украины уже этим летом. Путешествия на запад по украинскому паспорту до сих пор остаются закрытыми. Дата возобновления авиарейсов из украинских аэропортов переносилась уже несколько раз подряд, а в конце мая, несомненно, опять будет отложена ("Европейская правда" готовит подробную статью об их восстановлении, следите за нашими публикациями). Впрочем, новые коронавирусные правила туризма все равно должны затронуть и украинских путешественников.

В ЕС с грустью признают, что новые правила туризма - это всерьез и надолго. К ним придется привыкать как минимум до изобретения вакцины, а это, по оптимистическому сценарию, произойдет разве что через год. Это значит, что и следующие туристические сезоны могут проходить с ограничениями. Разберемся, с какими именно.

Когда откроется туризм?

"У нас, безусловно, будет туристический сезон летом, но с мерами безопасности и ограничениями", - заявил на днях итальянский еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони. Дата, с которой приморские (и не только) страны начнут принимать туристов, в каждой стране будет своя, и чаще всего речь идет о середине лета.

К примеру, Греция уже 17 мая открывает пляжные клубы, но полноценный сезон для иностранцев планирует запустить только с 1 июля. Тогда же о начале летнего сезона планирует объявить Болгария.

Но стоит еще раз отметить: шансы на то, что украинцы смогут улететь в отпуск уже в начале июля, крайне малы, но когда-нибудь (не исключено, что уже по завершении лета) границы откроются и для нас. В том числе - восстановится право безвизового въезда, как уже пообещали в Еврокомиссии.

Но даже до того времени в части государств и регионов ЕС туризм, похоже, еще не восстановится. На этой неделе Еврокомиссия представила критерии, выполнение которых позволяет запустить туризм. Этим летом им смогут соответствовать не все европейские курорты.

К слову, у Украины по критериям ЕС и близко не было бы шансов принимать туристов.

Потому что значение имеет не только количество больных в стране, но также способность контролировать вероятный новый всплеск. Поэтому, в частности, восстановление туризма должно проходить "волнами" - сначала внутригосударственный, далее - для граждан ЕС, и уже после этого - для других иностранцев.

"Слишком быстрое снятие ограничений может привести к неожиданной вспышке инфекции. Поэтому до появления вакцины потребности и преимущества от открытия путешествий и туризма должны быть взвешенными", - говорится в официальных объяснениях Еврокомиссии.

Но вернемся к критериям.

Первым из них, конечно же, является постоянное снижение заболеваемости до низкого уровня. Это означает, что Испания, Северная Италия, Северная Франция, а также ряд других стран, таких как Великобритания, Швеция и т.д., рассчитывать на туристов в ближайшее время не могут.

Кроме того, государства ЕС, восстанавливающие туризм, должны иметь достаточную емкость медицинской системы - от первичного звена до реанимации - именно в тех регионах, куда направляются туристические потоки. Для отдаленных районов может понадобиться санитарная авиация.

Следующий критерий - это способность к ПЦР-тестированию большого количества людей. По этому показателю Украина вообще не имела бы шансов, а вот государства ЕС после начала эпидемии существенно нарастили возможности своих лабораторий. И наконец, Брюссель требует от туристических государств иметь систему обезличенного отслеживания эпидемических контактов, которая позволит идентифицировать тех, с кем контактировал турист или местный житель, у которого неожиданно обнаружили коронавирус. Это также тот критерий, которому Украина пока не соответствует.

Но эти критерии - лишь начало истории. В эпоху коронавирусного туризма меняются привычные правила буквально во всех сферах.

Хотя самые радикальные изменения, которые обсуждались, удалось отразить. В том числе - в сфере авиаперевозок.

Вирусная авиация Европы

Помните, как в свое время рейс SkyUP проводил эвакуацию украинцев из Уханя? Тогда шли разговоры, что, мол, теперь самолет "заражен", а авиакомпания должна была объяснять, что проводила его дезинфекцию, которая длилась целые сутки.

Сейчас в Мадриде, Милане или Базеле - свой "маленький Ухань". Но, в отличие от Украины, почти все государства ЕС сохранили авиационное сообщение на время карантина. Да, количество рейсов даже в работающих европейских аэропортах сократилось более чем в 10 раз, но о том, чтобы снимать с эксплуатации каждый самолет, перевозивший потенциально больного, никто и не задумывается.

При этом говорят о восстановлении большинства рейсов внутри ЕС. Оно ожидается уже этим летом и снова соберет в аэропортах тысячи пассажиров. Поэтому в Еврокомиссии задумались, как уменьшить опасность заражений, не останавливая при этом весь транспорт. Окончательный перечень новых правил европейский авиарегулятор EASA должен принять в ближайшую неделю, хотя ключевые подходы уже одобрены.

И можно с уверенностью предполагать, что европейские правила безопасности будут действовать и в Украине.

Украинский авиационный рынок настолько интегрирован с рынком ЕС, что наши авиавласти будут вынуждены их продублировать, чтобы не иметь проблем с перелетами в европейские города.

Главная новость: то, что ЕС отказался от идеи оставлять свободным среднее кресло в самолетах. Такая идея звучала как метод обеспечить дистанцию ​​между пассажирами на время полета; сейчас авиакомпании будут прибегать к этому, только если в самолете достаточно свободных мест.

А вот маски станут обязательными на время всего полета и пребывания в терминале.

На практике из этого правила обязательно будут исключения.

Пересечение границы, идентификация перед посадкой на рейс и т.д. - этого в маске не сделаешь. Другой пример: новые правила рекомендуют авиакомпаниям, которые не имеют бесплатных обедов, продавать еду и напитки на борту только безналично, с оплатой картой - чтобы не передавать вирус через деньги. Но как можно выпить кофе или пообедать, не снимая маски?

Среди других изменений, которые будут ощутимы для пассажиров во время полета, будет запрет ходить по самолету без надобности. Правила ЕС оставили здесь довольно размытую рекомендацию "минимизировать перемещения пассажиров", и отдельные авиакомпании, например Ryanair, уже объяснили, что будут запрещать стоять в очередях в туалет. Как это возможно реализовать на практике - пока остается загадкой.

Ожидается, что будут медленные "растянутые" очереди, из-за которых в аэропорт придется приезжать еще раньше, чем сейчас. В аэропортах повсюду должны появиться санитайзеры; передвижения по терминалу будут ограничены; из залов ожидания должны убрать, а где это нецелесообразно - то переформатировать места для сидений так, чтобы минимизировать скопления.

Регистрацию в европейских аэропортах максимально переведут в интернет, включая регистрацию багажа, где это возможно.

Ну и, конечно добавятся не всегда заметные пассажирам, но важные детали: более высокие стандарты очистки воздуха, новые обязательства для экипажа чаще убирать туалеты и т.п.

Не самолетами едиными

На схожем принципе построены правила и для других видов транспорта. Ведь даже туристам, которые прилетели, скажем, в Вену, придется пользоваться не только самолетом.

В целом в Евросоюзе даже на пике эпидемии воздерживались от такого жесткого транспортного локдауна, как в Украине. В частности, ни один город в ЕС не останавливал метрополитен. Впрочем, частичные ограничения были везде, а сейчас очень желательно иметь общие правила пользования общественным транспортом.

Новые правила ЕС должны пригодиться и Украине, которая планирует выход из карантина.

Здесь между украинским и европейским подходами уже есть разительное отличие.

В то время как наш Кабмин обещает запускать транспорт постепенно - сначала автобусы, потом метро, ​​маршрутки, - в ЕС выступают категорически против такого подхода.

Еврокомиссия настаивает, что для разных видов транспорта или разных перевозчиков, имеющих похожие маршруты или работающих на одной территории, должны действовать те же правила и противоэпидемические мероприятия. А транспортные ограничения только создают коллапс, объясняют в ЕК.

Для уменьшения скоплений пассажиров в городском транспорте в период выхода из карантина необходимо "увеличить частоту движения и адаптировать ее... чтобы позволить соблюдение минимальной дистанции между пассажирами". Также предлагается изменить рекомендованные графики работы предприятий, чтобы "растянуть" час пик. На такой шаг уже пошли ряд государств-членов ЕС, которые добавили к нему другие меры, уменьшающие пиковую нагрузку - аж до запрета поездок неработающих граждан в муниципальном транспорте в утренние и вечерние пиковое время.

Обязательной рекомендацией остается ношение масок (в документах ЕК подчеркивается, что не обязательно медицинских, то есть подходит даже самодельная) и доступность бесплатных санитайзеров, в том числе в салоне транспорта.

Интересная деталь: в Брюсселе отдельно подчеркнули, что дополнительные расходы, вызванные новыми требованиями, "допустимо закладывать в бюджетные сервисные контракты" (вероятно, давая возможность не возлагать их на пассажиров).

Однако отдельным приоритетом является стимулирование граждан, в том числе туристов, пересаживаться на велосипеды идти по городу пешком там, где это позволяют расстояние, рельеф и состояние здоровья человека. Но не путем запрета общественного транспорта, а через создание приоритета для пешеходов, велосипедистов и тому подобное.

Пляжи без кабинок

Мы уже рассказывали о том, что даже в Италии, пережившей страшные месяцы эпидемии, отказались от слишком жестких ограничений, в том числе на пляжах (подробнее - в статье "Очереди, гостиницы и "уголки для кашля": какой будет жизнь в посткарантинной Европе"), однако детальный порядок летнего отдыха оставался под вопросом.

Новое решение Еврокомиссии, кажется, ставит в этой дискуссии точку. Безопасное расстояние между людьми, которое стало стандартом в Европе с начала пандемии, будет действовать также во время летнего отдыха.

Еврокомиссия советует хранить "дистанцию ​​в два метра между столиками в ресторанах и пляжных барах, пляжными лежаками и т.д.". "Гости отеля, живущие в одной комнате, могут делить один столик, одно "пляжное место" и т.д.", - говорится в документе.

Стоит отметить, что "гостиничные" и "пляжные" правила не являются обязательными, отмечается, что это - рекомендация.

Но их количество таково, что назвать пребывание в отелях привычным и таким, что не изменилось с прошлых лет, вряд ли возможно.

В частности, детские площадки в гостиницах рекомендуется не открывать, или же открывать со значительными ограничениями. Шведский стол, то есть самообслуживание, к которому мы все привыкли, скорее всего, окажется под запретом.

Впрочем, все эти ограничения не являются критическими и вряд ли смогут полностью испортить отдых. "Летний морской отпуск в Европе будет", - напоминают в ЕС.

Но для украинцев, которые пока остаются изолированными в собственной стране, главным вызовом будет туда добраться.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"