Количество преступлений во время карантина в Испании снизилось почти на 74%

Строгие меры по ограничению передвижения, введенные правительством Испании из-за коронавируса 14 марта, осуществили заметное влияние на статистику преступности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Согласно исследованию, подготовленному министерством внутренних дел Испании, за первые 15 дней карантина количество зарегистрированных уголовных преступлений сократилось на 73,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это сокращение было более выраженным в тех общинах, которые коронавирусная болезнь поразила сильнее всего. В Мадриде, например, снижение преступности составило 84,1%.

До объявления чрезвычайного положения преступность выросла на 8% по сравнению с предыдущим годом.

Наибольшее снижение количества правонарушений было зафиксировано в преступлениях против собственности, которые обычно составляют 75% от общего числа жалоб, поступающих в органы безопасности.

Менее значимым является снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 632 до 317, на 49,8% меньше) и против безопасности дорожного движения (с 2153 до 923, на 57,1% меньше).

Сокращение числа преступлений нашло свое отражение и в цифрах арестов – их было на 77,3% меньше. И это несмотря на то, что задержание за сопротивление и неповиновение властям выросли на 519,1% в результате отношение некоторых граждан, которые не хотели соблюдать карантин.

Карантинные мероприятия в Испании были одними из самых жестких в Европе: люди могли выйти на улицы, чтобы сходить в магазин, в аптеку, в больницу, добраться до работы, если осуществление профессиональной деятельности невозможно онлайн. От этой субботы испанцам разрешили прогулки и занятия спортом на открытом воздухе.