Кількість злочинів під час карантину в Іспанії знизилась на майже 74%

Суворі заходи з обмеження пересування, введені урядом Іспанії через коронавірус 14 березня, здійснили помітний вплив на статистику злочинності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Згідно з дослідженням, підготовленим міністерством внутрішніх справ Іспанії, за перші 15 днів карантину кількість зареєстрованих кримінальних злочинів скоротилася на 73,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Це скорочення було більш вираженим у тих громадах, які коронавірусна хвороба вразила найсильніше. У Мадриді, наприклад, зниження злочинності склало 84,1%.

До оголошення надзвичайного стану злочинність зросла на 8% порівняно з попереднім роком.

Найбільше зниження кількості правопорушень було зафіксовано в злочинах проти власності, які зазвичай становлять 75% від загального числа скарг, що надходять до органів безпеки.

Менш значущим є зниження кількості злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків (з 632 до 317, на 49,8% менше) і проти безпеки дорожнього руху (з 2153 до 923, на 57,1% менше).

Скорочення числа злочинів знайшло своє відображення і в цифрах арештів – їх було на 77,3% менше. І це незважаючи на те, що затримання за опір і непокору владі зросли на 519,1% в результаті ставлення деяких громадян, які не хотіли дотримуватися карантину.

Карантинні заходи в Іспанії були одними з найжорсткіших в Європі: люди могли вийти на вулиці лише, щоб сходити в магазин, в аптеку, в лікарню, дістатися до роботи, якщо здійснення професійної діяльності неможливо онлайн. Від цієї суботи іспанцям дозволили прогулянки і заняття спортом на відкритому повітрі.