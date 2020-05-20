В Испании ввели масочный режим в местах, где "соблюдать дистанцию ​​невозможно"

В Испании ввели масочный режим в общественных местах в случаях, когда придерживаться безопасной дистанции невозможно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Правительство Испании обязал граждан носить маску в общественных местах, если соблюдать безопасную дистанцию ​​в 2 метра невозможно. Под "общественным местом" подразумевают улицы, открытые пространства и закрытые пространства общественного назначения.

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Это правило распространяется на всех старше 6 лет. Для детей от 3 до 5 лет маска "рекомендована".

Сначала речь шла о том, чтобы сделать маски обязательными для детей от 3 лет.

Кроме того, право не носить маску имеют люди, которые "страдают от отдельных заболеваний дыхательных путей, которые могут быть осложнены в результате использования маски, или которым использование маски противопоказано по обоснованным причинам по состоянию здоровья".

Кроме того, разрешается не носить маску, когда она "несовместима с характером активностей", или "ситуацией нужды".

Маску не разрешено заменять шарфом - это должна быть именно медицинская маска, и она должна закрывать нос и рот.

Новые правила начнут действовать в этот четверг.

Как ранее сообщала "Европейская правда", мнения специалистов о пользе масок различаются. Например, Парижская медицинская академия в апреле выпустила рекомендацию ускорить введение масочного режима, чтобы уменьшить риск распространения вируса бессимптомными больными. За это выступали и ряд мэров городов. В конце Франция ввела масочный режим в общественном транспорте.

Масочный режим ввели и все 16 федеральных земель Германии, хотя один из известных немецких медиков считает это неправильным шагом.