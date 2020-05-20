В Іспанії запровадили масковий режим у місцях, де "дотримуватись дистанції неможливо"

В Іспанії запровадили масковий режим у громадських місцях у випадках, коли дотримуватися безпечної дистанції неможливо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Уряд Іспанії зобов’язав громадян носити маску у громадських місцях, якщо дотримуватися безпечної дистанції у 2 метри неможливо. Під "громадським місцем" мають на увазі вулиці, відкриті простори та закриті простори громадського призначення.

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Це правило поширюється на усіх, старших 6 років. Для дітей від 3 до 5 років маска "рекомендована".

Спершу йшлося про те, щоб зробити маски обов’язковими для дітей віком від 3 років.

Крім того, право не носити маску мають люди, які "страждають від окремих захворювань дихальних шляхів, які можуть бути ускладнені внаслідок використання маски, або яким "використання маски протипоказане з обґрунтованих причин за станом здоров’я".

Крім того, дозволяється не носити маску, коли вона "несумісна з характером активностей", або ж "ситуацією потреби".

Маску не дозволено заміняти шарфом – це має бути саме медична маска, і вона має закривати ніс та рот.

Нові правила почнуть діяти у цей четвер.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", думки фахівців щодо користі масок різняться. Наприклад, Паризька медична академія у квітні випустила рекомендацію прискорити запровадження маскового режиму, щоб зменшити ризик поширення вірусу безсимптомними хворими. За це виступали й низка мерів міст. Врешті Франція запровадила масковий режим у громадському транспорті.

Масковий режим запровадили і всі 16 федеральних земель Німеччини, хоча один з відомих німецьких медиків вважає це неправильним кроком.