В Испании третий день подряд менее 100 умерших от коронавируса

В Испании несколько выросла суточная смертность от коронавируса, но показатель третий день подряд держится ниже 100 летальных случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние 24 часа подтверждено 83 смерти среди инфицированных, вчера сообщалось о 59 погибших, в воскресенье - о 87.

Всего с начала эпидемии от коронавирусной болезни умерли 27 778 человек.

В течение последних 24 часов зарегистрировали 295 новых случаев инфицирования, почти столько же, как и вчера. Тогда как в воскресенье сообщалось о 421 новом заражении.

С начала эпидемии коронавирусом заразились в целом 232 037 человек.

Как сообщалось, Испания стремится снова открыть границы для путешественников ориентировочно в конце июня, после того как будет полностью отменены карантинные ограничения.