Кабмин разрешил открыть 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Кабмин разрешил возобновить работу 66 пунктов пропуска на границе Украины с Молдовой и ЕС.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Украинскую правду", такое решение приняли сегодня на заседании правительства.

"Проектом предполагается восстановить движение в 66 пунктах пропуска на границах с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта восстановит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой республикой, Румынией и Молдовой. Остаются временно зарытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью из-за эпидемической ситуации ", - заявил во время заседания министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Кроме того, Кабмин планирует принять постановление о возобновлении с 22 мая международного железнодорожного и автомобильного пассажирского сообщения.

"Что касается международных перевозок, то с момента публикации постановления (о введении 2-го этапа ослабления карантина с 22 мая – УП) откроется возможность осуществления международных перевозок, как автобусных, так и железнодорожных, через открытые пункты пропуска, которые заработают ... Межобластные перевозки мы пока которые не открываем ", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, межобластные перевозки возобновятся в начале июня, если эпидемическая ситуация позволит это сделать.

Что касается авиасообщения, премьер пообещал вернуться к этому вопросу после 15 июня.

Напомним, с 16 июня на границе Украины и Польши возобновил работу пешеходный пункт пропуска "Шегини".

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия предлагала продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.

Что касается внутренних границ, ЕК представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после нескольких месяцев блокировки.