Кабмін дозволив відкрити 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою

Кабмін дозволив відновити роботу 66 пунктів пропуску на кордоні України з ЄС та Молдовою.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Українську правду", таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду.

"Проєктом передбачається відновити рух в 66 пунктах пропуску на кордонах з Євросоюзом і Республікою Молдова. Реалізація проєкту відновить повноцінний рух на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словацькою республікою, Румунією та Молдовою. Залишаються тимчасово заритими пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю через епідемічну ситуацію", - заявив під час засідання міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Крім того, Кабмін планує прийняти постанову про відновлення з 22 травня міжнародного залізничного та автомобільного пасажирського сполучення.

"Щодо міжнародних перевезень, то від моменту публікації постанови (про введення 2-го етапу послаблення карантину з 22 травня - УП) відкриється можливість здійснення міжнародних перевезень, як автобусних, так і залізничних, через відкриті пункти пропуску, які запрацюють… Міжобласні перевезення ми поки що не відкриваємо", - заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, міжобласні перевезення відновляться на початку червня, якщо епідемічна ситуація дозволить це зробити.

Щодо відновлення авіасполучення, прем’єр пообіцяв повернутися до цього питання після 15 червня.

Нагадаємо, з 16 червня на кордоні України і Польщі відновив роботу пішохідний пункт пропуску "Шегині".

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія пропонувала продовжити тимчасове обмеження для громадян третіх країн на несуттєві поїздки в країни Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.

Щодо внутрішніх кордонів ЄС, ЄК представила пакет керівних принципів і рекомендацій, щоб допомогти державам-членам поступово зняти обмеження на поїздки і дозволити туристичному бізнесу відновити свою роботу після кількох місяців блокування.

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