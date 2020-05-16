На границе Украины и Польши возобновил работу пешеходный пункт пропуска "Шегини"

С начала суток субботу, 16 мая, на украинском-польской границе во Львовской области возобновил работу пункт пропуска "Шегини".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Распоряжением Правительства от 13 мая 2020 № 542-р с полуночи 16 мая 2020 возобновлена ​​работа пункта пропуска" Шегини "на границе с Польшей. Это единственный пункт пропуска на украинском-польском участке, где оборудован пеший переход. Отметим, что в настоящее время осуществляется пропуск граждан только в пешем порядке, так как смежной стороной работа автомобильного направления не была восстановлена", - говорится в сообщении.

До введения карантина государственную границу в этом пункте пропуска за сутки пешком пересекало около 2 тысяч человек.

По данным пограничников, по состоянию на 08:00 16 мая через границу пропустили почти 400 человек. Всем гражданам, прибывшим на вход в Украине в обязательном порядке провели температурный скрининг. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

"Напоминаем, что на вход в Украине действуют ограничения в отношении иностранцев и лиц без гражданства (кроме определенных категорий). Ограничений для граждан по выходу с территории Украины нет. Однако следует учесть, что смежной стороной введены дополнительные меры на вход в Республику Польша, в частности прохождения двухнедельного карантина", - отметили пограничники.

На прошлой неделе на портале украинского Кабмина появилось сообщение о том, что правительство 6 мая принял решение, которым восстанавливается работа пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Рава-Русская" и для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт", которые были временно закрыты в связи с пандемией.

После этого в Польше заявили, что пограничный пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенне" остается в дальнейшем закрытым, поскольку польская сторона не получала от Украины запроса о его открытии. В Мининфраструктуры объяснили, что пришлют такой запрос сразу после публикации правительственного решения.