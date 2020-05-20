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Эпидемия в Испании: смертность выросла, но умерших меньше 100 четвертый день подряд

Среда, 20 мая 2020, 18:22

В Испании в течение последних суток от коронавирусной болезни умерли 95 человек – несколько больше, чем накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Это уже четвертый день подряд, когда число умерших от коронавируса в Испании не превышает 100 человек. Больше всего умерших за прошедшие сутки было в Каталонии - 40 человек.

Общее количество жертв коронавируса в Испании по состоянию на 20 мая составляет 27 888.

За минувшие сутки выросло и число новых случаев коронавируса. За последние 24 часа зарегистрировали 416 новых заражений, тогда как накануне 295.

Всего с начала эпидемии в Испании коронавирусом заразились 232 555 людей.

Как сообщалось, в Испании ввели масковый режим в общественных местах в случаях, когда соблюдать безопасную дистанцию невозможно.

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