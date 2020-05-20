Епідемія в Іспанії: смертність зросла, але померлих менше 100 четвертий день поспіль

В Іспанії протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померли 95 людей – дещо більше, ніж напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Це вже четвертий день поспіль, коли число померлих від коронавірусу в Іспанії не перевищує 100 осіб. Найбільше померлих протягом минулої доби було у Каталонії – 40 осіб.

Загальна кількість жертв коронавірусу в Іспанії станом на 20 травня складає 27 888.

За минулу добу зросло і число нових випадків коронавірусу. За останні 24 години зареєстрували 416 нових заражень, тоді як напередодні 295.

Всього з початку епідемії в Іспанії коронавірусом заразилися 232 555 людей.

Як повідомлялося, в Іспанії запровадили масковий режим у громадських місцях у випадках, коли дотримуватися безпечної дистанції неможливо.