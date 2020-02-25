ЕС готовит санкции против лидера Республики Сербской - дипломат

Брюссель готовит новые санкции против представителя сербов в президиуме Боснии и Герцеговины.

Об этом заявил австрийский дипломат и бывший высокий представитель в БиГ Вольфганг Петрич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Как известно, США уже внесли Додика в черный список. Мне сообщают из Брюсселя, что ЕС серьезно рассматривает возможность запретить господину Додику подавать заявление на визу или въезд в ЕС. Я не знаю, произойдет ли это, но мы все скоро увидим", - сказал дипломат.

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На вопрос, верит ли он, что Белград или Москва стоит за новым кризисом в БиГ, Петрич ответил: "Это проект господина Додика. Будучи членом президиума БиГ, он призывает к отделению, это означает, что он находится в прямом конфликте, поскольку как президент он должен защищать государство и его целостность и суверенитет. Он не должен действовать против БиГ".

"Если это будет продолжаться так, то я считаю, что его надо отстранить или отозвать с должности члена президиума БиГ. В то же время президент Сербии Вучич несколько раз подчеркивал, что все нужно делать по закону, а это противоречит желанию Додика", - продолжил дипломат.

"С другой стороны, Владимир Путин заинтересован в ослаблении Европейского Союза на Балканах и поэтому тихо поддерживает Додика. Но он не рискнет вступить в открытую схватку с Брюсселем и Вашингтоном", - добавил Петрич.