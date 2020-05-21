В Дании открывают музеи, зоопарки и школы старших классов

Правительство Дании одобрило переход ко второй фазе отмены карантинных ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politiken.

Разрешено открыть музеи, театры, художественные галереи, кинотеатры, аквариумы, зоопарки и ботанические сады.

Тем не менее, все перечисленные учреждения не откроются одномоментно, они должны подготовиться для приема посетителей с учетом рекомендаций органов здравоохранения. К примеру, зоопарк Копенгагена объявил, что откроется только в субботу.

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Датская граница будет по-прежнему временно закрыта, но с понедельника расширяется список так называемых "признанных целей въезда в Данию".

Это означает, что люди, постоянно проживающие в других скандинавских странах и Германии, могут въезжать в страну, если они, например, являются владельцами загородных домов или имеют датскую подругу, невесту или бабушку с дедушкой. Кроме того, деловым людям также разрешается путешествовать по стране и из страны.

С 27 мая могут быть открыты средние школы, центры образования для взрослых и языковые центры. Это означает, что школьники в возрасте от 16 до 19 лет могут вернуться в школу до летних каникул.

Вечерние, музыкальные и культурные школы также открытые парки развлечений и летние развлечения для детей и молодежи также могут быть открыты.

Трем регионам разрешили вновь открыть государственный сектор, кроме региона Зеландия, где риск заражения выше, чем в других.

Напомним, Дания первой в Европе открыла детсады и начальные школы после карантина.

Подробнее о ситуации в Дании в статье: Зараженные и счастливы: как Дании удалось утолить коронавирус