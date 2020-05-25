Италия набирает 60 тыс. волонтеров, чтобы предотвратить столпотворения на улицах

Италия анонсирует набор 60 тысяч волонтеров, которые будут напоминать людям о необходимости соблюдать дистанцию ​​в общественных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere.

Набор желающих помочь стране безопасно выйти из карантина будет координировать Департамент социальной защиты Италии. Кампания набора начнется на этой неделе.

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Волонтеры, названные общественными помощниками, будут мониторить ситуацию в местах наиболее вероятного скопления людей - на пляжах, в парках, возле магазинов, в популярных местах ночной жизни. Также их будут привлекать для помощи наиболее уязвимым категориям населения, в частности, пожилым людям.

"Муниципалитеты смогут воспользоваться вкладом общественных помощников, чтобы обеспечить соблюдение мер, введенных для противодействия распространению вируса, начиная с соблюдения безопасной дистанции", - объясняет министр региональных дел Франческо Боччиа.

Принять участие в отборе могут все взрослые граждане и лица, имеющие разрешение на проживании в Италии, без особых требований к образованию и квалификации.

Обязательным критерием является только проживание в общине, на территории которой они хотят осуществлять мониторинг.

Общественные помощники будут работать полностью бесплатно и будут задействованы максимум 3 дня в неделю, не более 16 часов в неделю. Им обещают страхование от несчастных случаев.

За организацию и мониторинг работы волонтеров отвечают муниципалитеты.

Чтобы люди могли четко идентифицировать волонтеров, их оденут в соответствующие жилеты и / или банданы с логотипом Департамента гражданской защиты и муниципалитета.

Они не смогут выписывать штрафы или угрожать санкциями за нарушение - только "вежливо напоминать" о необходимости соблюдать дистанцию, напоминая о жертвах и усилиях, которые уже приложила страна для преодоления эпидемии.

Планируется, что инициатива будет действовать до окончания чрезвычайного положения - 31 июля, если оно не будет продлено.

Напомним, 18 мая после двух месяцев жесткого карантина рестораны, бары, парикмахерские, музеи, спортивные центры и большинство магазинов вновь открыли свои двери в Италии. Сегодня в большинстве регионов возобновили работу также спортзалы и бассейны.

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