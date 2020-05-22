Нацмузей Чехии создает выставку масок - "ведь однажды эпидемия станет историей"

В Национальном музее Чехии создают экспозицию из масок, чтобы напомнить людям, что когда-нибудь эпидемия останется в прошлом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Национальный музей Чехии создает экспозицию из масок, которые используются во время эпидемии коронавируса. Этим хотят напомнить людям, что однажды эпидемия останется в прошлом и станет историей.

Экспозицию создали, выбрав самые интересные из сотен масок, присланных людьми. Это тканевые маски с народными орнаментами, национальным флагом, забавным дизайном. Одну из масок сшили дети с аутизмом.

Фото: Reuters

Выставка символически откроется в понедельник - первый день ослабления масочного режима. С этого дня можно будет не надевать маску на улице, но она все еще будет обязательна в общественном транспорте и помещениях.

Напомним, Чехия стала первой страной Европы, которая ввела масочный режим - там это сделали 19 марта. Подробнее о подходе Чехии читайте в публикации: Маски как новая национальная идея: как Чехия дошла до выхода из жесткого карантина.