Зеленский рассказал президенту Словакии, что надо разблокировать аэропорт "Ужгород"

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Словакии Зузаной Чапутовой обсудил необходимость подписания соглашения, необходимого для разблокирования работы Международного аэропорта "Ужгород".

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Зеленский отметил заинтересованность украинской стороны в скорейшем подписании украинско-словацкого соглашения, которое позволит возобновить работу Международного аэропорта "Ужгород".

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"Этот аэропорт очень важен для Украины и Закарпатского региона. Рассчитываю на скорейшее согласование договоренности Словакией. Также убежден, что после завершения карантинных мер наши правительства должны совместно приложить усилия для восстановления динамики сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, трансграничной сферах", - отметил Владимир Зеленский.

О том, что Украина и Словакия приблизились к разблокированию аэропорта "Ужгород", сообщалось в декабре прошлого года. Министр инфраструктуры Владислав Криклий 18 декабря рассказал, что на переговорах со словацкой стороной договорились о редакции проекта соглашения.

Тогда Криклий заявил, что украинская сторона максимально быстро обеспечит прохождение внутригосударственных процедур согласования и надеется на такие же действия словацкой стороны.

Как известно, взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.

Для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, которая должна определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии.

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