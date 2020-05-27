Германия продолжит ограничения социальных контактов до 29 июня

Введенные ранее в Германии ограничения социальных контактов для сдерживания распространения коронавируса будут действовать до 29 июня.

Об этом договорились правительство Германии и федеральные земли, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Читайте также В Германии секс-работники просят разрешить им возобновить работу

Жители и в дальнейшем должны придерживаться минимальной дистанции в полтора метра и носить защитные маски при нахождении в определенных общественных местах.

Впрочем, как отмечается в сообщении, федеральные земли в рамках продления ограничений могут разрешить пребывание в общественных местах до 10 человек или членов двух домохозяйств.

Жителям страны и в дальнейшем рекомендуют свести к минимуму количество людей, с которыми они контактируют, и не расширять круг общения. При частных встречах дома в закрытых помещениях также требуют соблюдать правила гигиены и дистанцирования.

Ранее достигнутая договоренность между федеральным правительством и правительствами земель об ограничении социальных контактов действовала до 5 июня.

Читайте также В Германии расследуют вспышку коронавируса после вечеринки в ресторане

Для отдельных сфер экономики и общественной жизни правительство ФРГ и правительства земель разработали согласованные концепции дистанцирования и норм гигиены, которые вводятся с постепенным открытием соответствующих сфер.

В Германии в разных землях наблюдается отличная ситуация с заражением новым коронавируса. Также в компетенции правительств земель и местных органов власти - воплощение решений по смягчению карантинных мер.

Также Германия собирается отменить предупреждение о туристических путешествиях для своих граждан в 31 европейской стране с 15 июня, если позволит ситуация с коронавирусом.