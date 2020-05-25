В Германии расследуют вспышку коронавируса после вечеринки в ресторане

Представители здравоохранения немецкой федеральной земли Нижняя Саксония расследуют вспышку коронавируса в ресторане, открывшегося после отмены карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Власти заявили, что как минимум 10 человек, включая владельца ресторана, были заражены коронавирусом в сельском муниципалитете Мурмерланд в северо-западном прибрежном районе Германии, Восточной Фризии. Ни один из случаев не был зарегистрирован как серьезный.

15 мая ресторан "Alte Scheune" праздновал открытие после года ремонтных работ. Владелец ресторана рассказал, что он пригласил около 40 человек, которые помогли с ремонтом в ресторане, и что это событие было не вечеринкой, а скорее "пробным прогоном" для него и его команды к повторному открытию для общественности.

Однако министр здравоохранения Нижней Саксонии Карола Рейманн заявила, что "вспышка инфекций в этом месте произошла не из-за обычного посещения ресторана. Вместо этого там, очевидно, отмечалась частная вечеринка".

Районный советник Леер Матиас Гроот сказал, что "по имеющейся у нас информации есть признаки того, что правила коронавируса могли быть нарушены вечером 15 мая".

Немецкие СМИ сообщили о заявлениях гостей в эту ночь, указывающих на такие нарушения, как рукопожатие, отсутствие масок и игнорирование требования о минимальном расстоянии в 2 метра.