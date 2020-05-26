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В Германии секс-работники просят разрешить им возобновить работу

Вторник, 26 мая 2020, 14:22

В Германии секс-работники просят разрешить им возобновить работу, которая сейчас запрещена в связи с карантинными ограничениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Ассоциация немецких борделей и независимых секс-работников обратилась к депутатам Бундестага с открытым письмом, прося разрешить возобновить работу, поскольку вся страна постепенно ослабляет карантин.

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По их словам, Ассоциация разработала инструкции по соблюдению гигиены. В письме добавляют, что секс-работники в силу специфики своей сферы занятости хорошо осознавали необходимость заботиться о личной безопасности и здоровье.

В письме Ассоциация также приглашает депутатов после ослабления ограничений посетить бордели и убедиться, что все обещания по мерам безопасности соблюдаются.

На прошлой неделе 16 депутатов Бундестага из правоцентристской ХДС и левоцентристской Социал-демократической партии обратились с письмом к правительствам 16 федеральных земель с предупреждением, что секс-работники могут стать "суперраспространителями" вируса, поэтому после смягчения карантина бордели лучше не открывать вообще.

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