ЕЦБ предупреждает о рисках для евро из-за роста госдолга

Финансовые меры, принятые правительствами стран ЕС в связи с коронавирусным кризисом, могут поставить под вопрос способность выплатить эти долги и создать риск, что отдельные страны выйдут из еврозоны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, об этом заявил вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос.

"Увеличение государственного долга добавляет еще больше к и без того высоким уровням долга в некоторых странах... В среднесрочной перспективе нам нужно будет следить за финансовой устойчивостью", - отметил он, представляя отчет банка.

Читайте также Еврокомиссия ожидает рекордного снижения ВВП еврозоны в 2020 году на 7,75%

В документе говорится о риске деноминации и о том, что отдельные страны могут выйти из еврозоны, или еврозона в целом окажется под угрозой.

Особенно высокие риск-индикаторы - для Испании и Италии.

По прогнозу ЕЦБ, госдолг еврозоны, в процентах от ВВП, может вырасти в 2020 году между 7% и 22%, поскольку правительства заимствуют сотни миллиардов евро для поддержки экономики, а общее соотношение долга и ВВП в регионе может возрасти с 86% до почти 103%.

До пандемии госдолг пытались держать на уровне ниже 60%.

В то же время, Луис де Гинос отметил, что фискальные стимулы, принятые странами - правильный шаг, хотя и приведут к росту доли госдолга, так как "альтернатива могла бы быть значительно хуже".

Напомним, сегодня Еврокомиссия готовится представить план восстановления экономики блока объемом 1 трлн евро.