ЕЦБ предупреждает о рисках для евро из-за роста госдолга
Финансовые меры, принятые правительствами стран ЕС в связи с коронавирусным кризисом, могут поставить под вопрос способность выплатить эти долги и создать риск, что отдельные страны выйдут из еврозоны.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, об этом заявил вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос.
"Увеличение государственного долга добавляет еще больше к и без того высоким уровням долга в некоторых странах... В среднесрочной перспективе нам нужно будет следить за финансовой устойчивостью", - отметил он, представляя отчет банка.
В документе говорится о риске деноминации и о том, что отдельные страны могут выйти из еврозоны, или еврозона в целом окажется под угрозой.
Особенно высокие риск-индикаторы - для Испании и Италии.
По прогнозу ЕЦБ, госдолг еврозоны, в процентах от ВВП, может вырасти в 2020 году между 7% и 22%, поскольку правительства заимствуют сотни миллиардов евро для поддержки экономики, а общее соотношение долга и ВВП в регионе может возрасти с 86% до почти 103%.
До пандемии госдолг пытались держать на уровне ниже 60%.
В то же время, Луис де Гинос отметил, что фискальные стимулы, принятые странами - правильный шаг, хотя и приведут к росту доли госдолга, так как "альтернатива могла бы быть значительно хуже".
Напомним, сегодня Еврокомиссия готовится представить план восстановления экономики блока объемом 1 трлн евро.